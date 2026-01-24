СПОРТИВНАЯ АФИША

24 января - 11.00

Первенство Северо-Западного федерального округа по биатлону. Соревнования продлятся до 27 января. В них примут участие девушки и юноши 15-16, 17-18 лет. Спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах «гонка» и «спринт». Среди участников представители Санкт-Петербурга, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Псковской и Мурманской областей, Карелии и Коми.

г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

24 января - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по фитнес-аэробике. Соревнования пройдут в дисциплине «хип-хоп».

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

24 января - 15.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу «Памяти Элины Гисмеевой». Соревнования продлятся до 25 января. Спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах «фулл-контакт», «лайт-контакт», «К1».

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

25 января - 10.45

Торжественное открытие всероссийских соревнований по санному спорту «Молодёжные игры». Соревнования пройдут в дисциплинах «натурбан-одноместные сани» и «натурбан-двухместные сани». Состязаться спортсменам предстоит до 27 января. Церемонию награждения победителей и призёров проведут 27 января в 15.00.

г. Кандалакша, р-он ул. Заречная. Санная ледовая трасса для натурбана.