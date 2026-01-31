Эхо аварии на ЛЭП: отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. СевероморскВ Кольском Заполярье 6 февраля будут отмечать Международный день саамов
Мурманская область. Арктика (16+)31.01.26 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

31 января - 11.00

Открытие первенства России по санному спорту. Соревнования пройдут в дисциплинах «натурбан-одноместные сани» и «натурбан-двухместные сани». Состязаться спортсменам предстоит до 1 февраля.

г. Кандалакша, р-он ул. Заречная. Санная ледовая трасса для натурбана.

31 января - 13.00

Открытие чемпионата и первенства Мурманской области по спортивной гимнастике. Соревнования продлятся до 1 февраля. Спортсменам предстоят состязаться в дисциплине «многоборье».

г. Мурманск, пер. Казарменный, 19. Спортивная школа №12.

31 января - 14.30

Чемпионат и первенство Мурманской области по фитнесс-аэробике. Соревнования пройдут в дисциплине «аэробика», «степ-аэробика», «аэробика 5 человек».

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

1 февраля - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по дзюдо. Соревнования продлятся до 2 февраля, в них примут участие юноши и девушки до 15 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, а также мужчины и женщины.

г. Мурманск, ул. Долина уюта, 6.  Легкоатлетический манеж.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
