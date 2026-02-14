СПОРТИВНАЯ АФИША
14 февраля – 10.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по муайтай. В соревнованиях примут участие мужчины и женщины, а также юниоры и юниорки от 12 до 23 лет.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
14 февраля – 11.00
Кубок России по санному спорту. Соревнования пройдут в дисциплинах «натурбан-одноместные сани» и «натурбан-двухместные сани». Состязаться спортсменам предстоит до 15 февраля.
По погодным условиям соревнования могут быть перенесены.
г. Кандалакша, р-он ул. Заречная. Санная ледовая трасса для натурбана.
14 февраля – 11.45
Церемония открытия всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В зависимости от возрастной категории спортсменам предстоит преодолеть дистанции 5 км и 10 км. Церемония награждения состоится в 14.00.
По погодным условиям соревнования могут быть отменены.
г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».
14 февраля – 18.00
15 февраля – 16.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
15 февраля – 12/00
Чемпионат и первенство Мурманской области по смешанному боевому единоборству (ММА. В соревнованиях примут участие мужчины, юниоры 18-20 лет, юноши 16-17, 14-15, 12-13 лет.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
15 февраля – 15.45
Первенство Мурманской области по синхронному плаванию. Соревнования пройдут в дисциплине «фигуры» среди девочек и мальчиков до 13 лет.
г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Плавательный бассейн «Гольфстрим».