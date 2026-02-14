Наш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментамиМурманские художники завоевали главный приз фестиваля «Гиперборея-2026» в Петрозаводске
Мурманская область. Арктика (16+)14.02.26 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

14 февраля – 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по муайтай. В соревнованиях примут участие мужчины и женщины, а также юниоры и юниорки от 12 до 23 лет.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

14 февраля – 11.00

Кубок России по санному спорту. Соревнования пройдут в дисциплинах «натурбан-одноместные сани» и «натурбан-двухместные сани». Состязаться спортсменам предстоит до 15 февраля.

По погодным условиям соревнования могут быть перенесены.

г. Кандалакша, р-он ул. Заречная. Санная ледовая трасса для натурбана.

14 февраля – 11.45

Церемония открытия всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В зависимости от возрастной категории спортсменам предстоит преодолеть дистанции 5 км и 10 км. Церемония награждения состоится в 14.00.

По погодным условиям соревнования могут быть отменены.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

14 февраля – 18.00

15 февраля – 16.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

15 февраля – 12/00

Чемпионат и первенство Мурманской области по смешанному боевому единоборству (ММА. В соревнованиях примут участие мужчины, юниоры 18-20 лет, юноши 16-17, 14-15, 12-13 лет.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

15 февраля – 15.45

Первенство Мурманской области по синхронному плаванию. Соревнования пройдут в дисциплине «фигуры» среди девочек и мальчиков до 13 лет.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Плавательный бассейн «Гольфстрим».

Наш регион-51

