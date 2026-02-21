СПОРТИВНАЯ АФИША

21 февраля – 10.30

Первенство Мурманской области по применению FPV дронов в военном направлении. Соревнования организованы в двух возрастных категориях: 14-17 лет и от 18 лет. Участникам предстоит пройти два этапа: уничтожение целей миссии на симуляторе ударного дрона; реальный полёт в спортзале среди макетов зданий, имитирующих городскую постройку, на дроне 75 класса, поиск и уничтожение целей в виде надувных шариков методом утыкания корпусом дрона в них.

Мурманск, ул. Советская 9а. Губернаторский лицей.

21 февраля - 14.00

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ушу. Соревнования пройдут в дисциплине «саньда» и продлятся два дня. В них примут участие юноши и девушки 12-13, 14-15 лет, юниорки и юниоры 16-17, 18-20 лет, мужчины и женщины.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

21 февраля - 15.00

Областные соревнования по шахматам «Полярный гамбит». Участникам предстоит сыграть 13 туров в дисциплине «блиц» и 11 туров в дисциплине «быстрые шахматы». Соревнования продлятся до 23 февраля. Особым гостем турнира станет наша землячка — Валентина Евгеньевна Гунина, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка страны, первая в истории трёхкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по блицу.

г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5. Центр управления регионом.

22 и 23 февраля - 10.00

Чемпионат Мурманской области по бадминтону. Спортсменам предстоит побороться за медали в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

22 февраля - 12.45

Чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону. Соревнования пройдут в дисциплине «дуатлон», включающей в себя кросс и лыжную гонку.

г. Полярные Зори, Зашейковское лесничество. Лыжный комплекс детско-юношеской спортивной школы.