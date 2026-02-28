СПОРТИВНАЯ АФИША

28 февраля - 14.00

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по всестилевому каратэ. Соревнования продлятся два дня. В них примут участие порядка 300 спортсменов из Вологодской, Калининградской, Новгородской, Ленинградской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Карелии.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

1 марта – 11.00

Областные соревнования по велосипедному спорту в рамках 91-го Праздника Севера. Соревнования по велосипедному спорту дадут старт состязаниям Полярной Олимпиады в 2026 году. Участникам предстоит состязаться в дисциплине «марафон» (фэтбайк). Спортсмены в возрастной категории 56 лет и старше преодолеют дистанцию 25 км по зимней трассе, в возрастной категории от 18 до 55 лет – дистанцию 50 км. Церемония награждения пройдёт с 16.00 до 16.30.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

1 марта - 12.00

В воскресенье в мурманском Ледовом дворце пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое 91-му Празднику Севера и 66-му Празднику Севера учащихся. Событие в ходе оперативного совещания проанонсировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, 2026 год, объявленный Годом единства народов России, определил основную тему торжества — преемственность и сохранение традиций легендарной Полярной Олимпиады. Зрителей ждут поднятие флага, парад участников и зажжение чаши огня Полярной Олимпиады. В рамках концертной программы «Мы — вместе» на сцену выйдут танцевальные коллективы, гимнасты, акробаты, представители волонтерского движения. Завершится концерт массовым флаговым шоу.

Ожидается, что в этом году Праздник Севера соберёт на Кольской земле свыше 6,5 тысячи спортсменов и более 32 тысяч зрителей. В его программу 23 спортивных мероприятия в разных городах и районах области.

Соревнования по различным видам спорта будут проходить в течение всего марта. Кроме того, уже в апреле болельщики смогут насладиться состязаниями по горнолыжному спорту, фристайлу и биатлону.

Центральным событием Праздника Севера, как обычно, станет Мурманский лыжный марафон. Массовая гонка пройдет в 52-й раз и соберёт порядка 2300 лыжников из 64 регионов России, а также Белоруссии, Германии и Словакии. Помимо взрослых, на лыжню встанут и малыши — участники III детского марафона: 300 мурманским дошколятам предстоит преодолеть солидную для них дистанцию в 600 метров. Старты марафона состоятся 28 и 29 марта.

Зрители марафона, кроме наслаждения гонкой, смогут также погостить в «Саамской деревне», покататься на оленях, пообщаться с дружелюбными хаски, сыграть в саамский футбол.

С афишей всех событий Праздника Севера можно ознакомиться на портале «Наш Север» (https://nashsever51.ru/afisha/collections/188?filters=N4IgDgTglgxgpiAXMAvgGhDA9gGx3GAFyiwDskBtARgA4aBdFIA=), на сайте регионального Минспорта (https://sport.gov-murman.ru/events/prazdnik-severa/), в социальных сетях ведомства и Центра спортивной подготовки Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31963&page=1