СПОРТИВНАЯ АФИША

7 и 8 марта - 10.00

Первенство Мурманской области по бадминтону. Спортсменам предстоит побороться за медали в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

7 марта - 11.00

чемпионат Мурманской области по альпинизму. Соревнования пройдут в дисциплине «ледолазание-скорость» и «ледолазание-трудность». Награждение победителей и призёров состоится в 15.15.

г. Мурманск, район Абрам-Мыс.

7 марта - 16.00

Чемпионат Мурманской области по альпинизму. Соревнования пройдут в дисциплине «ски-альпинизм-гонка вертикальная». Награждение победителей и призёров состоится в 17.00.

г. Кировск, северный склон горы Айкуайвенчорр.

9 марта - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по корэш. Финальные поединки начнутся с 14.00, награждение победителей и призёров – в 15.00. В соревнованиях примут участие юноши от 13 лет и старше.

г. Мурманск, ул. Долины Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.