СПОРТИВНАЯ АФИША
7 и 8 марта - 10.00
Первенство Мурманской области по бадминтону. Спортсменам предстоит побороться за медали в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.
г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
7 марта - 11.00
чемпионат Мурманской области по альпинизму. Соревнования пройдут в дисциплине «ледолазание-скорость» и «ледолазание-трудность». Награждение победителей и призёров состоится в 15.15.
г. Мурманск, район Абрам-Мыс.
7 марта - 16.00
Чемпионат Мурманской области по альпинизму. Соревнования пройдут в дисциплине «ски-альпинизм-гонка вертикальная». Награждение победителей и призёров состоится в 17.00.
г. Кировск, северный склон горы Айкуайвенчорр.
9 марта - 11.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по корэш. Финальные поединки начнутся с 14.00, награждение победителей и призёров – в 15.00. В соревнованиях примут участие юноши от 13 лет и старше.
г. Мурманск, ул. Долины Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.