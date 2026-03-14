В Мурманске стартует первый Турнир по баскетболу среди ветеранов памяти Блохина В.А. на призы МРО ОГО ВФСО «Динамо
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.03.26 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

14 марта - 11.30

Открытие чемпионата и первенства Мурманской области по ездовому спорту. Старты пройдут с 12.00 до 14.00, церемонию награждения проведут в 15.00. Состязаться предстоит в снежных дисциплинах «лыжи – спринт одна собака», «нарта – спринт две собаки», «нарта – спринт четыре собаки», «нарта – спринт шесть собак». Среди участников – мужчины и женщины, юниоры и юниорки 15-17 лет, юноши и девушки 12-14 лет.

г. Кировск, спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк», стадион «Тирвас».

14 и 15 марта – 12.00

Продолжение первого Турнира по баскетболу среди ветеранов памяти Блохина В.А. на призы МРО ОГО ВФСО «Динамо». Участвуют команды из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Полярных Зорей и Мурманска.

Награждение и закрытие турнира запланировано на 15 марта в 15.45. Награждение проводит начальник УМВД России по Мурманской области Веселовский А.А.

г. Мурманск, ул. Траловая, 105а. Спортивный комплекс. Вход свободный.

14 марта – 13.50

Первенство Мурманской области по фигурному катанию на коньках в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. Соревнования продлятся до 15 марта. Участникам предстоит побороться за медали в одиночном катании. Всего стать частью Праздника Севера планируют 50 спортсменов из Мурманской области.

г. Апатиты, ул. Ленина, 34. Ледовая арена «Юность». 

15 марта – 10.00

Областные соревнования по лыжным гонкам в рамках 66-го Праздника Севера учащихся в масстарте. В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрасте 14 лет и моложе, 15-16 лет и 17-18 лет. За «золото» Полярной Олимпиады на лыжных трассах «Долины Уюта» планируют побороться около 550 спортсменов из 10 регионов страны. В 14.30 – церемония награждения победителей и призёров областных соревнований по лыжным гонкам в рамках 66-го Праздника Севера учащихся в масстарте

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

15 марта - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по ушу. Соревнования пройдут в дисциплинах «таолу», «кунгфу-традиционное ушу». Церемонию награждения проведут в 15.30.

г. Мончегорск, просп. Ленина, 8а. Спортивная школа №1.

16 марта - 16.00

17,  18 и 19 марта - 11.00

Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. Спортсменам предстоит определить лучших на отдельных дистанциях, в смешанных эстафетах, масстарте. Всего на старт планируют выйти более 200 конькобежцев из различных регионов страны. Среди участников – юноши и девушки 9-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет.

В связи с погодными условиями возможен перенос старта на более ранее время.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Стадион спортивной школы «Олимп».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:40«Наука и технологии сегодня». Документальный фильм (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Итоги-2025: задолженность россиян по кредитам самого низкого качества превысила 2,4 трлн рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,16 рубля, евро укрепилось почти на 60 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 и 16 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»