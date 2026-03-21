СПОРТИВНАЯ АФИША

21 марта - 7.00

22 марта - 8.00

Продолжаются всероссийские соревнования по конькобежному спорту в рамках 91-го Праздника Севера. В них планируют принять участие 100 спортсменов из 11 регионов страны. Среди участников: юниоры и юниорки 18-19 лет, мужчины и женщины. Им предстоит состязаться на отдельные дистанции, а также в групповом и командном забегах.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Стадион спортивной школы «Олимп.»

21 и 22 марта - 10.30

Областные соревнования по биатлону в рамках 91-го Праздника Севера и 66-го Праздника Севера учащихся. Первыми на старт выйдут юноши и девушки 13-14 лет. Мужчины и женщины, юниорки и юниоры 19-20 лет стартуют в 12.30. Соревнования продолжатся 22 марта с 10.30, церемонию награждения проведут в 14.30. За медали Полярной Олимпиады планируют побороться около 60 спортсменов в дисциплинах «гонка» и «спринт».

г. Мурманск, ул. с/к «Долина Уюта».

21 марта - 11.00

Первенство Мурманской области по санному спорту в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. Соревнования пройдут в дисциплине «натурбан» и планируют собрать 50 спортсменов. Среди участников – юноши и девушки 12-14 лет, 15-17 лет, юниоры и юниорки 18-20 лет. Саночникам предстоит состязаться до 22 марта, церемония награждения пройдёт 22 марта в 13.30.

Кандалакша, р-он ул. Заречная. Трасса спортшколы по санному спорту.

21 и 22 марта - 11.00

Старт второго гоночного дня чемпионата и первенства Мурманской области по парусному спорту в рамках 91-го Праздника Севера и 66-го Праздника Севера учащихся. Чемпионат пройдёт среди опытных спортсменов в дисциплинах «класс - сноукайтинг марафон – доска» и «класс - сноукайтинг марафон -лыжи». За медали первенства предстоит побороться юношам и девушкам до 17 лет в дисциплинах «класс - сноукайтинг курс-рейс - доска» и «класс - сноукайтинг курс-рейс - лыжи». В соревнованиях примут участие порядка 50 спортсменов из Мурманской и Ленинградской областей, Карелии и Москвы. Церемонию награждения планируют провести 22 марта в 17.00 (г. Мурманск, Ледокольный проезд, 6. Холл парк-отеля «Экспедиция»).

Печенгский округ, 1499 км автодороги Р-21 «Кола».

21 марта - 12.00

Торжественное открытие областного физкультурного мероприятия по национальным видам спорта в рамках 91-го Праздника Севера. Участникам предстоит сразиться в метании аркана, стрельбе из арбалета, национальной борьбе. Самой зрелищной частью станет гонка на оленьих упряжках и буксировка на лыжах за оленем. Закрытие соревнований и церемония награждения состоится в 17.00.

с. Ловозеро, ул. Пионерская. Концертная площадка.

22 марта - 12.30

Открытие первенства Мурманской области по сноуборду в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. После церемонии открытия соревнований в 13.00 начнутся тренировочные заезды, соревновательные заезды стартуют в 14.00. Церемония награждения победителей и призёров состоится ориентировочно в 17.00. Соревнования пройдут в дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр». Соревнуются юноши и девушки 10-12 лет, юниорки и юниоры 13-17 лет. Всего на старт планируют выйти 40 сноубордистов, все – воспитанники мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва.

г. Мурманск, Восточно-Объездная дорога, 9. Горнолыжный склон «Южный склон».