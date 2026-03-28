Мурманская область. Арктика (16+)28.03.26 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

28 марта - 11.00

Финальный этап «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам (свободный стиль 3 км).

г. Апатиты, ул. Победы, 4. Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет».

28 и 29 марта - 11.00

Продолжаются межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту в рамках 91-го Праздника Севера, которые стартовали вчера. Соревнования проходят в дисциплинах «слалом», «слалом-гигант». В них планируют принять участие порядка 100 спортсменов из Мурманской, Московской и Липецкой областей, Татарстана, Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга. Возможен перенос из-за погодных условий.  

г. Полярные Зори, г/к «Салма».

28 марта - 11.00

29 марта- 8.30

Всероссийское физкультурное мероприятие по мини-хоккею с мячом в рамках 91-го Праздника Севера. В соревнованиях примут участие шесть мужских команд из Мурманска и Мончегорска. 28 марта церемония награждения состоится в 12.00.  

г. Мурманск, просп. Кольский, 25, корпус 2. Ледовая арена «Метеор».

29 марта - 11.00

Финальный этап «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам (свободный стиль 10 км). В финальном этапе «ФосАгро» Кубок России по лыжным гонкам примут участие сильнейшие спортсмены страны: Александр Большунов, Александр Терентьев, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Савелий Коростелёв и другие. Почётные гости: трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР и России, президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР, заслуженный тренер России Николай Зимятов, олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Михаил Девятьяров, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Завьялов, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР Любовь Мухачева.

г. Апатиты, ул. Победы, 4. Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет».

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
