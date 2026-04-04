СПОРТИВНАЯ АФИША

4 апреля – 10.00

В городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт VI Лыжный марафон «Кандалакша – Полярные Зори». В связи с ранней весной организаторы проведут мероприятие в новом формате. В этом году старт и финиш марафона состоятся на Лыжной базе Полярных Зорь. Участникам предстоит показать свои силы на дистанции, состоящей из 4 кругов по 13 километров.

Дистанцию по пересеченной местности классическим стилем планируют преодолеть 265 участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Мурманской, Ленинградской, Новгородской и Архангельской областей, республик Карелия, Коми, Татарстан и Мордовия, Алтайского и Приморского краёв, а также республики Беларусь.

В марафоне примут участие тренеры национальной команды России Егор Сорин, Даниил Акимов и Алексей Черноусов, четырёхкратный чемпион России и победитель зимней Универсиады в Торино – Ермил Вокуев, члены профессиональной лыжной команды «Русская Зима», воспитанники спортивных школ Мурманской области – Александр Гребенько и Андрей Зародов. Мероприятие проведёт российский спортивный комментатор Всеволод Соловьёв.

Для гостей мероприятия организаторы подготовили развлекательную программу, которая включает в себя мастер-классы по созданию сувениров северной тематики и фудкорт с горячими угощениями.

г. Полярные Зори, Лыжная база.

4 апреля – 12.00

Соревнования по лыжным гонкам свободным стилем «Мурмашинский лыжный марафон памяти Александрова Ю.П. и Васильева А.В.». В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов 2012 г.р. и младше.

п.г.т. Мурмаши, лыжная трасса.

5 апреля - 10.00

Финальный этап «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам, масс-старт.

г. Кировск, городской парк - г/к «Большой Вудъявр».

5 апреля - 11.30

Открытие фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд Мурманской области. В фестивале примут участие 10 семей из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Кольского округа. Церемония награждения запланирована на 14.30.

г. Мурманск, ул. Долины Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

5 апреля - 15.00

Официальное награждение по Кубку России 2026 года.

г. Кировск, ул. Мира, 7. Театральный дворик.