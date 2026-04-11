СПОРТИВНАЯ АФИША

11 апреля - 10.00

Чемпионат России по лыжным гонкам среди женщин. Участников ждёт масстарт классическим стилем. Юниоркам предстоит преодолеть дистанцию 30 км, женщинам 50 км.

г. Апатиты, ул. Победы, 4. Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет».

11 апреля - 11.00

Чемпионат Мурманской области по фиджитал-спорту (функционально-цифровой спорт). Соревнования продолжатся 12 апреля. Медали разыграют в дисциплинах «ритм-симулятор» и «двоеборье-тактическая стрельба». Состязания являются отборочными для формирования сборной команды Мурманской области.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Фиджитал-центр.

11 апреля - 18.00

Церемония открытия чемпионата России по лыжным гонкам среди мужчин. г. Мончегорск, пр. Кирова, 5а. Крытая ледовая площадка «Имандра».

12 апреля – 10.00

На лыжной трассе Мончегорска проходит Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и мужчин на дистанции 50 и 70 км.

11 апреля в 18.00 на ледовой арене «Имандра» пройдёт торжественное открытие Чемпионата России по лыжным гонкам среди мужчин на дистанции 70 км. В воскресенье, 12 апреля, в 10.00 будет дан старт ультрамарафону. Сильнейшие лыжники страны будут бороться за звание победителя.

Всем пришедшим болельщикам на Чемпионат России по лыжным гонкам на дистанцию 70 км будут выдаваться билетики, и после гонки будут разыгрываться призы. Каждый билет — это шанс стать обладателем ценных подарков от организаторов и партнёров соревнований.

г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Лыжная база спортшколы.