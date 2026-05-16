СПОРТИВНАЯ АФИША
16 и 17.00 мая - 11.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по пауэрлифтингу. Сильнейших предстоит определить в дисциплинах «жим» и «жим классический». Соревнования продолжатся 17 мая до 16.00.
г. Мурманск, ул. Копытова, 36а. Спортивная школа.
16 мая - 13.05
Открытие всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Лучших определят в дисциплине «кросс-выбор». Церемония награждения победителей и призёров запланирована на 15.30.
г. Мурманск, с/к «Долина Уюта.
17 мая - 12.30
Чемпионат и первенство Мурманской области по силовому экстриму. Сильнейших предстоит определить в дисциплинах «бревно» и «многоборье». Церемония награждения запланирована на 13.45.
г. Мурманск, ул. Копытова, 36а. Спортивная школа.