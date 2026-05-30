СПОРТИВНАЯ АФИША

30 мая – 10.00-20.00

31 мая – 10.00-18.00

В городе Полярные Зори состоится 15-й открытый кубок Кольской АЭС по мини-футболу «Битва на Севере». В турнире примут участие 11 команд из городов Мурманской области и Республики Карелия: Петрозаводска, Сегежи, Мурманска, Мончегорска, Кировска, Ковдора и Полярных Зорь.

Футболисты примут участие в борьбе за звание сильнейших в групповом этапе, который начнётся 30 мая. На второй день, 31 мая, пройдёт финальная часть турнира.

Торжественная церемония открытия состоится 30 мая в 12.00. Для зрителей подготовлена насыщенная развлекательная программа: игровая зона с призами, игры в надувных шарах, стрельба из лука и многое другое.

«Битва на Севере» проводится уже в 15-й раз и является традиционным спортивным событием для атомщиков и жителей региона. Турнир организован при поддержке Кольской АЭС и Первичной общественной профсоюзной организации работников станции.

г. Полярные Зори, ул. Сивко 7. Городской стадион.

30 мая – 11.00

Состоится торжественное открытие летнего сезона в парке «Патриот», которое приурочено к Дню защиты детей. В летний период парк культуры и отдыха «Патриот» работа парка для жителей и гостей региона будет осуществляться со вторника по воскресенье с 11.00 до 16.00. Предварительная запись для посещения не требуется.

Здесь каждый может испытать свою ловкость в веревочном парке и пройти малую полосу препятствий, а также пострелять в лазерном тире. На площадках парка будут организованы эстафеты с элементами силового экстрима, а также детские эстафеты, будут работать интерактивные площадки и киберпространство, а также здесь состоится мастер-класс по изготовлению детской игрушки.

Билеты на посещение активностей парка можно приобрести в кассе или заранее в приложении «СпортРядом».

Мурманская область. п.г.т. Кильдинстрой.

30 мая – 12.00

31 мая – 9.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по конному спорту. Участникам предстоит соревноваться в дисциплинах «выездка – большой круг» и «выездка – малый круг».

г. Кола, ул. Приморская, 24. Конноспортивный клуб «Северная звезда».