СПОРТИВНАЯ АФИША
6 июня – 11.30
Церемония открытия V Всероссийской массовой гонки «Всемирный день велосипедиста», приуроченной к Году единства народов России. Старты на дистанции 200, 1000, 1500, 3000, 10000 метров будут осуществляться с 11.45 с интервалом 15 минут.
г. Мурманск, с/к «Долина Уюта.
6 июня – 12.00
Старт чемпионата и первенства Мурманской области по спортивному ориентированию.
г. Апатиты, ул. Победы, 4. Спорткомплекс «Атлет».
6 июня - 13.00
Спартакиада «Гонка первых», приуроченная ко Дню медицинского работника. В спортивном мероприятии примут участие сотрудники Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.
г. Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
7 июня – 11.00
Занятие с использованием комплекса простых упражнений для людей разного возраста с любым уровнем физической подготовки под руководством профессионального инструктора стартует в воскресенье в ярмарочной зоне на улице Воровского. Платы или регистрации не требуется — принять участие в зарядке может любой желающий.
«Открытая зарядка» проводится в столице Кольского Заполярья уже четвёртое лето подряд в рамках регионального проекта «Бодрое воскресенье» народной программы «Единой России» «На Севере — жить!».
Подробнее в официальном сообществе «Бодрого воскресенья» в «ВК»: https://vk.com/bodroevoskresenye
г. Мурманск, ул. Воровского, около дома №11. Территория ярмарочного комплекса.