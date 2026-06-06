Три года назад в Заполярье начал работу Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области26 июня в Мурманской области состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России Время возможностей»
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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.26 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

6 июня – 11.30

Церемония открытия V Всероссийской массовой гонки «Всемирный день велосипедиста», приуроченной к Году единства народов России. Старты на дистанции 200, 1000, 1500, 3000, 10000 метров будут осуществляться с 11.45 с интервалом 15 минут.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта.

6 июня – 12.00

Старт чемпионата и первенства Мурманской области по спортивному ориентированию.

г. Апатиты, ул. Победы, 4. Спорткомплекс «Атлет».

6 июня - 13.00

Спартакиада «Гонка первых», приуроченная ко Дню медицинского работника. В спортивном мероприятии примут участие сотрудники Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

г. Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

7 июня – 11.00

Занятие с использованием комплекса простых упражнений для людей разного возраста с любым уровнем физической подготовки под руководством профессионального инструктора стартует в воскресенье в ярмарочной зоне на улице Воровского. Платы или регистрации не требуется — принять участие в зарядке может любой желающий.

«Открытая зарядка» проводится в столице Кольского Заполярья уже четвёртое лето подряд в рамках регионального проекта «Бодрое воскресенье» народной программы «Единой России» «На Севере — жить!».

Подробнее в официальном сообществе «Бодрого воскресенья» в «ВК»: https://vk.com/bodroevoskresenye

г. Мурманск, ул. Воровского, около дома №11. Территория ярмарочного комплекса.

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