СПОРТИВНАЯ АФИША

11 июля - 10.00

Чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу. За титул чемпиона будут бороться шесть мужских команд. Окончание соревнований в 19.00, после чего состоится церемония награждения.

г. Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Площадка для пляжного волейбола спортивной школы «Юность».

11 июля - 11.30

Чемпионат Мурманской области по сёрфингу. Соревнования пройдут в дисциплине «доска с веслом» в стилях «техникал-рейс», «спринт» и «марафон». Данные состязания проведут в регионе в третий раз. В них планируют принять участие 30 спортсменов. Победители и призёры получат свои награды в 16.30.

г. Мончегорск, ул. Бредова, 23а. Территория водной станции для занятий парусным спортом.