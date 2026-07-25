Шесть чувств Севера: 1 августа в Мончегорске на площади Революции состоится десятый фестиваль искусств «Табуретка»В Мурманской области утверждена стоимость квадратного метра жилья на II квартал 2026 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.07.26 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

25 июля – 9.30

26 июля - 10.00

Чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу. За титул чемпиона будут бороться 13 женских команд.

г. Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Площадка для пляжного волейбола спортивной школы «Юность».

25 июля – 10.35

Открытие веломарафона «Муста-Тунтури». На старт планируют выйти более 140 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской, Вологодской, Тверской, Рязанской, Московской и Ленинградской областей, а также Республики Беларусь. Участникам предложено на выбор три дистанции: 110 км, 55 км и 25км.

Территория муниципального образования Печенгский муниципальный округ, полуостров Средний.

26 июля - 10.00 

Чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону. Взрослые участники поборются за медали в классическом триатлоне. Им предстоит преодолеть 1,5 км вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом. Для юных спортсменов (от 13 до 19 лет) подготовлена дистанция «дуатлон-спринт»: бег 2 км, велогонка 8 км и финальный забег на 1 км. Награждение победителей и призёров состоится в 14.30.

г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, 19. Физкультурно-оздоровительный комплекс.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги I полугодия 2026 на рынке труда: резюме больше, но подбор стал сложнее
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.07.26 21:47
Новый Штокман?
Комментарий к новости:«Нужна регуляторика на федеральном уровне, чтобы понимать, куда в первую очередь должны пойти грузы»: Андрей Чибис представил комплексный взгляд на перспективы макрорегиона в Совете Федерации
Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:50«Фантоцци». Художественный фильм (16+)17:35«Города Югры». Познавательная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,00% годовых-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 55 копеек, доллар потерял 37 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области сокращается число должников за услугу по обращению с ТКО-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Совершенствование законодательства в сфере контроля перегрузов уловов снизит издержки рыбаков Мурманской области, считает сенатор РФ Елена Дягилева
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять