СПОРТИВНАЯ АФИША

25 июля – 9.30

26 июля - 10.00

Чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу. За титул чемпиона будут бороться 13 женских команд.

г. Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Площадка для пляжного волейбола спортивной школы «Юность».

25 июля – 10.35

Открытие веломарафона «Муста-Тунтури». На старт планируют выйти более 140 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской, Вологодской, Тверской, Рязанской, Московской и Ленинградской областей, а также Республики Беларусь. Участникам предложено на выбор три дистанции: 110 км, 55 км и 25км.

Территория муниципального образования Печенгский муниципальный округ, полуостров Средний.

26 июля - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону. Взрослые участники поборются за медали в классическом триатлоне. Им предстоит преодолеть 1,5 км вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом. Для юных спортсменов (от 13 до 19 лет) подготовлена дистанция «дуатлон-спринт»: бег 2 км, велогонка 8 км и финальный забег на 1 км. Награждение победителей и призёров состоится в 14.30.

г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, 19. Физкультурно-оздоровительный комплекс.