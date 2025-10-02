ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, КАК ПОДДЕРЖКА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Спортивная «Юность»: в Мурманске открылась новая площадка

На территории школы №3 (район Росляково) в рамках программы «На Севере – твой проект», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, открыта новая спортивная площадка.

Пространство представляет собой целый комплекс, оснащенный футбольным полем, беговой дорожкой и зоной с многофункциональными тренажёрами.

Здесь ребята смогут участвовать в спортивных тренировках и активных играх, выполнять оздоровительные упражнения на свежем воздухе. Все элементы оборудования способствуют всестороннему физическому развитию детей, эргономичны и соответствуют требованиям безопасности.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году в рамках программы также благоустроены прогулочные зоны в детских садах №№34, 15 и 104, площадки на территориях школ №№20 и 50, у дома №34 по улице Академика Книповича. Всего с 2023 года в городе-герое реализовано 20 инициатив мурманчан.

Принять участие в программе и внести свой вклад в развитие города жители областного центра могут и сегодня. До 27 октября идёт приём заявок на очередной этап программы «На Севере — твой проект» для реализации инициатив в 2026 году. В этом сезоне условия обновлены: включена номинация «Муралы» — украшение художественными росписями фасадов зданий. Теперь проекты будут полностью финансироваться из областного и муниципального бюджетов с участием юридических лиц, управляющих организаций и предпринимателей, без необходимости софинансирования со стороны жителей.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30963&page=1

Комментарии

-

Последние комментарии

-

