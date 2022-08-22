МЧС России по Мурманской области приглашает северян испытать себя в экстремальных условияхПогрузчики «надели» спортивную форму
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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.22 16:00

Спортивно-массовые мероприятия, прошедшие при поддержке правительства Мурманской области, позволили привлечь тысячи северян к активному отдыху

Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщила врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

На протяжении всего лета каждые выходные в регионе проходили спортивные мероприятия. Так, проект «Бодрое воскресенье», стартовавший 17 октября в Мурманске, сегодня позволяет жителям 10 муниципалитетов региона бесплатно посещать занятия по йоге, кроссфиту и скандинавской ходьбе.

Кроме того, в Мурманской области прошла серия массовых праздников, направленных на популяризацию здорового образа жизни. В минувшие выходные мурманский спортивный комплекс «Долина Уюта» принимал семейный фестиваль «На Севере – Спорт!». Он проводится по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во второй раз. Как и в прошлом году в рамках мероприятия прошли веломарафон и массовый забег, в которых приняли участие около 300 северян разных возрастов.

«Местом проведения ещё одного спортивного события стал посёлок Дальние Зеленцы. Здесь прошёл Кубок Арктики по триатлону, в рамках которого десятки спортсменов смогли испытать себя и преодолеть половину дистанции легендарной гонки «Ironman». Мероприятие впервые получило поддержку правительства Мурманской области, но мы, конечно, продолжим поддерживать такие знаковые события», – отметила Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  врио губернатора  поблагодарила курирующего вице-губернатора Елену Дягилеву, министра спорта Светлану Наумову и всю команду организаторов за подготовку мероприятий.

В продолжение темы Оксана Демченко напомнила о том, что на выходных также прошла торжественная церемония открытия первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.

«В масштабных соревнованиях участвуют 9 тысяч спортсменов со всей страны, а среди них и наши чемпионы: Павел Самусенко, Елизавета Прохорова, Есения Константинова, Евгения Стародубцева и Вадим Ладыка. Желаю им побед в состязаниях!», – подчеркнула врио губернатора.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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