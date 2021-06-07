Спортивное воскресенье для мурманчан

6 июня в Мурманске рядом с домом №10, расположенным на улице Капитана Маклакова, прошло очередное физкультурное мероприятие «Родной двор – родной город».

Серия спортивно-развлекательных состязаний, организованных администрацией города, призвана популяризировать занятия спортом во дворе среди жителей областного центра. Акция «Родной двор – родной город» – это отличная возможность подвигаться на свежем воздухе и получить заряд положительных эмоций от игр и эстафет, в которых могут принимать участие мурманчане самых разных возрастов.

Мероприятие проводится ежегодно каждое воскресенье с февраля по сентябрь на разных площадках города Мурманска.