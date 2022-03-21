Спортивной площадке в Никеле быть: региональный Минград поддержал инициативу жительницы посёлка

Создание спортивной площадки в Никеле по инициативе жительницы посёлка обсудили в конце прошлой недели в рамках видеоконференции с участием советника Президента РФ Русланом Эдельгериевым. Мурманскую область в ходе встречи представила заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Темой онлайн-встречи стало обращение жительницы Никеля Галины Булыгиной в адрес Президента РФ с предложением построить в посёлке новую спортивную площадку рядом с общественной территорией возле Детского дома творчества по ул.Бредова, которую начнут благоустраивать уже в этом году. Жители Печенгского муниципального округа выбрали её в качестве объекта благоустройства на Всероссийском рейтинговом голосовании в 2021 году.

Идею северянки проработали в региональном Минграде. Вице-губернатор и профильный министр Мария Гаврилова озвучила принятое решение: «Территория, на которой Галина Алексеевна предлагает построить спортивную площадку, и зона отдыха, которую выбрали в прошлом году жители на Всероссийском рейтинговом голосовании, находятся рядом. Поэтому мы приняли решение объединить два запроса от наших граждан в единый план мероприятий и расширить границы объекта благоустройства. К реализации приступаем в этом году. Строительство спортивной площадки планируем завершить осенью».

Проект воркаут-площадки предполагает установку современных тренажёрных комплексов российского производства, предназначенных для жителей разного возраста и уровня физической подготовки.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, управление Президента РФ по работе с обращением граждан и организаций взяло на контроль реализацию проекта. Советник Президента РФ Руслан Эдельгериев установил срок сдачи спортивной площадки в эксплуатацию до 1 октября 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/