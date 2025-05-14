Спортивные гимнасты из Мурманска завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях
В Архангельске завершились всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Беломорские Надежды», участие в которых приняли более 200 спортсменов. Мурманскую область представили воспитанники Мурманской спортивной школы №1. Наши спортсмены завоевали 11 медалей.
В многоборье победила Майя Мастинина, бронзовую медаль завоевал Владислав Попов.
В дисциплине «вольные упражнения» в своих возрастных категориях лучшими стали Дарья Киселева и Надежда Зыкова, серебряные медали завоевали Анастасия Расколенко и Маргарита Усманова, бронзовую медаль – Владислав Попов.
В дисциплине «опорный прыжок» серебряные награды также у Анастасии Расколенко и Маргариты Усмановой, «бронзу» взяла Дарья Рожкова.
В дисциплине «кольца» бронзовую награду завоевал Илья Демидов.
Тренируются спортсмены под руководством Ирины Апенкиной, Ольги Елохиной и Владимира Бочарова.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/