Спортивные гимнасты из Мурманска завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях

В Архангельске завершились всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Беломорские Надежды», участие в которых приняли более 200 спортсменов. Мурманскую область представили воспитанники Мурманской спортивной школы №1. Наши спортсмены завоевали 11 медалей.

В многоборье победила Майя Мастинина, бронзовую медаль завоевал Владислав Попов.

В дисциплине «вольные упражнения» в своих возрастных категориях лучшими стали Дарья Киселева и Надежда Зыкова, серебряные медали завоевали Анастасия Расколенко и Маргарита Усманова, бронзовую медаль – Владислав Попов.

В дисциплине «опорный прыжок» серебряные награды также у Анастасии Расколенко и Маргариты Усмановой, «бронзу» взяла Дарья Рожкова.

В дисциплине «кольца» бронзовую награду завоевал Илья Демидов.

Тренируются спортсмены под руководством Ирины Апенкиной, Ольги Елохиной и Владимира Бочарова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/