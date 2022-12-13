Спортивные каникулы Заполярья: министр спорта Светлана Наумова рассказала о мероприятиях для северян

В Мурманской области продолжается конкурс «Регистрируйся и побеждай», для участия в котором необходимо до 31 декабря минимум 9 раз просканировать QR-коды, размещенные на специальных табличках на заполярных спортивных объектах. 10 января в прямом эфире в группе «Мурманская область» «ВКонтакте» будут определены победители в четырёх возрастных категориях в каждом муниципалитете. На текущий момент на платформе «Мой спорт» зарегистрированы уже 1557 участников конкурса. Об этом на оперативном совещании вчера правительства Мурманской области сообщила министр спорта Светлана Наумова.

Напомним, что подробная информация о конкурсе и список спортивных объектов размещены на сайте министерства спорта Мурманской области.

Говоря о декабрьских мероприятиях, Светлана Наумова рассказала о наиболее ярких событиях начала зимы. Так, открыла сезон Всероссийская акция «Спортивная зима», проводимая в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». 1 декабря в Долине Уюта более 200 человек поддержало праздник, главной целью которого является популяризация здорового образа жизни и занятий спортом. Северяне участвовали в массовых катаниях на лыжах и коньках, а также проводили время на разнообразных интерактивных зонах под аккомпанемент диджей-сета.

В ходе доклада глава регионального Минспорта рассказала о серии спортивных состязаний, прошедших в регионе в начале зимы: домашних матчах заполярных хоккейных команд, Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту, массовых мероприятиях, приуроченных к Международному дню инвалидов и финальных играх Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов.

«На протяжении года школьники соревновались в муниципальных и зональных этапах по волейболу, мини-футболу, баскетболу, лазертагу и тэг-регби. Победители и призеры финала будут награждены денежными сертификатами на приобретение оборудования, инвентаря, ремонт спортивных залов и установку площадок. Общая сумма грантовых средств – 21 млн рублей», – пояснила Светлана Наумова.

Министр спорта отметила, что в этом году значительно выросло количество команд, принявших участие в соревнованиях. Суммарно в Кубке губернатора за звание лучших боролись клубы из 15 муниципалитетов Мурманской области.

До конца года в Кольском Заполярье пройдёт 26 областных соревнований по хоккею, баскетболу, волейболу, мини-футболу, фигурному катанию, шахматам, альпинизму, тайскому боксу, кикбоксингу, боксу, лыжным гонкам, художественной гимнастикой и лёгкой атлетике. Одним из центральных событий станет церемония награждения профессиональных спортсменов, тренеров и ветеранов. Чествовать заполярных чемпионов, их наставников и физкультурный актив региона будут 16 декабря. В рамках мероприятия заслуженные награды также получат победители и призеры финального этапа Кубка Губернатора среди школьных спортивных клубов и онлайн-конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда».

Зимой для активных северян продолжатся бесплатные занятия спортом в рамках проекта «Бодрое воскресенье». Тренировки проводятся еженедельно в Мурманске, Кольском районе, Оленегорске, Мончегорске, Снежногорске, Североморске и Никеле. Всего за время реализации программы прошло уже более 300 мероприятий, участие в которых приняли более 3000 северян.

«С 1 по 8 января в Мурманской области пройдёт очередной этап Декады здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья». По всему региону в офлайн и онлайн-режимах запустят физкультминутки, флешмобы, фото- и видео конкурсы, соревнования, акции и мастер-классы. В настоящее время формируется план мероприятий по каждому муниципальному образованию, который традиционно включает более 100 различных видов активностей для всех категорий северян», – поделилась министр спорта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на каникулах жители Мурманской области смогут бесплатно посетить ряд областных и муниципальных спортивных объектов. В Мурманске свободное посещение будет организовано в Центральном плавательном бассейне, катке Ледового дворца.

Фото: https://gov-murman.ru