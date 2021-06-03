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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.21 16:30

Спортивные некоммерческие организации и жители Мурманской области получат финансовую поддержку из средств областного бюджета

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области об утверждении порядков предоставления и расходования субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям (далее – НКО), осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта по развитию видов спорта «баскетбол», «хоккей с мячом», «хоккей», порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета по итогам конкурса проектов и программ в сфере физической культуры и спорта.

Государственной программой предусмотрена финансовая поддержка НКО:

– на участие от имени Мурманской области в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях Министерства спорта Российской Федерации, а также подготовки к ним;

– на реализацию проектов (программ) по привлечению различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Гранты на реализацию социально значимых проектов и программ выделяются по шести направлениям:

– «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства» – проекты (программы), направленные на организацию и проведение физкультурной работы среди детей и подростков;

– «Семейный спорт» – проекты (программы), направленные на увеличение числа семей с детьми, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

– «Старшее поколение» – проекты (программы), направленные на оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению и увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет для женщины и 60-79 лет для мужчины;

– «Адаптивный спорт» – проекты (программы), направленные на развитие адаптивного спорта, привлечение к занятиям физической культурой и спортом инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

– «Национальные виды спорта» – проекты (программы), направленные на развитие национальных видов спорта, привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения коренных малочисленных народов Мурманской области;

– «Школьные и студенческие спортивные лиги» – проекты (программы), направленные на организацию соревновательной деятельности среди школьных/студенческих спортивных клубов.

Претендентами на получение гранта могут быть физические лица в возрасте от 18 лет, проживающие на территории Мурманской области, юридические лица – региональные и местные общественные организации, действующие на территории Мурманской области, входящие в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области.

Размер гранта на реализацию социально значимых проектов и программ – 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей соответственно.

Как сообщает региональное Министерство спорта, источником финансового обеспечения реализации настоящего постановления являются средства областного бюджета, предусмотренные государственной программой, с учетом проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 2022 и 2023 годов».

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