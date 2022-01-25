Спортивные НКО Мурманской области могут получить финансовую поддержку из регионального бюджета

Спортивные некоммерческие организации (НКО) Мурманской области получат финансовую поддержку из средств областного бюджета – соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Общая сумма средств, направленных на предоставление субсидии в 2022 году, составит 105 млн рублей: хоккей с мячом – 45 млн рублей, футбол – 20 млн рублей, хоккей – 40 млн рублей.

На поддержку могут претендовать НКО, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта по развитию видов спорта «футбол», «хоккей с мячом», «хоккей», субсидии из областного бюджета будут предоставлены по итогам отбора. Государственной программой предусмотрена финансовая поддержка НКО на участие от имени региона в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях Министерства спорта РФ, а также подготовку к ним.

Как сообщает региональное Министерство спорта, заявки принимают с 26 января до 24 февраля в Министерстве спорта Мурманской области. Подробности, формы заявок и перечень необходимых документов опубликованы по ссылке.