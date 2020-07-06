Спортивные площадки - в шаговой доступности

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев провёл выездное совещание на месте строительства универсальной спортивно-игровой площадки, которая появится в районе дома № 49 по Кольскому проспекту.

Объект рассчитан на мурманчан самого разного возраста. Здесь разместятся детский игровой комплекс, скейт-парк, футбольное поле с искусственным газоном. Площадка будет оснащена системой дренажа, современным освещением и безопасным покрытием.

– У меня возникли вопросы, связанные с технологией работ, – рассказал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Пока позволяют сроки заказчик и подрядчик должны урегулировать все возможные спорные моменты, чтобы в конечном итоге объект был сдан качественно и в срок.

Стоит отметить, что за последние несколько лет в областном центре появились 164 универсальные площадки для детей и взрослых.