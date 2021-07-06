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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.21 11:30

Спортивные школы в Мурманской области обеспечат новым инвентарем

Вчера на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Чибис, министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала об обновлении спортивного инвентаря в спортшколах региона.

В текущем году в рамках нацпроекта «Демография» были выделены консолидированные денежные средства в размере 43 млн 757 тысяч рублей на приобретение и поставку оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние по базовым видам спорта. Для Мурманской области это лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, конькобежный спорт, фристайл, сноуборд, хоккей с мячом, санный спорт (натурбан), футбол, лёгкая атлетика, спортивная борьба, художественная гимнастика.

В рамках федерального проекта семь спортивных школ будут обеспечены в том числе гоночными и горными лыжами, креплениями, палками, эспандерами лыжника, станком для подготовки лыж, мазями и парафинами, клюшками, мячами, чехлами для клюшек и коньков, пирамидами для клюшек, сетками для переноски мячей, стойками для обводки, тренажерами «лесенка», станками для заточки коньков, секундомерами, информационным стендом и гимнастическим спортивным ковром.

В Мурманске это спортивная школа олимпийского резерва № 3 (отделение горнолыжного спорта, лыжных гонок и биатлона), Мурманская областная спортивная школа (отделение художественной гимнастики), спортивная школа олимпийского резерва №4 (отделение конькобежного спорта и легкой атлетики).

В Мончегорске оборудование получат воспитанники спортивной школы олимпийского резерва (отделения конькобежного спорта футбола, хоккея с мячом, лыжных гонок), в Апатитах – воспитанники отделения хоккея спортивной школы «Юность».

Оборудование, инвентарь и автобус переданы также Кировской спортивной школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту им. Бориса Кузнецова.

Кроме того, как рассказала Светлана Наумова, в рамках соглашения Правительства Мурманской области с Минпромторгом России на общую сумму 2 млн 440 тысяч рублей поставлен инвентарь в две областные спортшколы – для отделения фристайла Кировской горнолыжной школы олимпийского резерва и отделения сноуборда Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва.

Как сообщает региональное Министерство спорта, помимо средств федерального бюджета второй год подряд муниципальные спортивные школы, реализующие федеральные стандарты спортивной подготовки, получают субсидирование из бюджета области. В этом году общий размер поддержки составил 41 млн 400 тысяч рублей. Эти средства могут быть направлены на организацию и проведение тренировочных мероприятий, участие в официальных спортивных соревнованиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Такую региональную поддержку получили спортивные учреждения шести муниципальных образований – Мурманска, Кандалакши, Кировска, Апатитов, Мончегорска и Оленегорска.

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