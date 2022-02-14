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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.22 15:30

Спортивные школы в Мурманской области обеспечат новым инвентарем

На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве министр спорта Мурманской области Светлана Наумова сообщила об обновлении инвентаря в спортивных школах Мурманской области.

«В текущем году в рамках соглашения с Минпромторгом России были выделены денежные средства в сумме 22,6 млн рублей на приобретение и поставку оборудования и инвентаря в спортивные школы, реализующие программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами, – пояснила Светлана Наумова. – В регионе 18 таких школ, из них 11 школ муниципальных и 7 государственных».

Благодаря сотрудничеству с федеральным ведомством Мурманская область уже получила четыре аппаратно-программных комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности.

Оборудование «Стань чемпионом» передано Мурманской областной спортивной школе олимпийского резерва, Мурманской областной спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта, а также Кировской и Мончегорской спортивным школам олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

С помощью тестирования детей 6-12 лет можно выявить их предрасположенность к спортивным дисциплинам. Также с помощью результатов тренеры могут разработать персональные программы профессиональной подготовки с учетом индивидуальных особенностей.

Кроме того, отделению спортивной борьбы Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва переданы два комплекта спортивного инвентаря. В комплект входят ковер борцовский, кушетка массажная, маты гимнастические, манекены тренировочные для борьбы, доска и табло информационное, а также другое снаряжение, необходимое молодым спортсменам.

Как сообщает региональное Министерство спорта, для воспитанников Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта и спортивной школы олимпийского резерва №3 приобретены мишенные установки для стрельбы из пневматического оружия, отделению хоккея Комплексной спортивной школы олимпийского резерва вручены клюшки, а Мурманской областной спортивной школе олимпийского резерва будут переданы сноуборды с креплениями.

В марте горными лыжами с креплениями будут обеспечены спортсмены Мончегорской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

 

 

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