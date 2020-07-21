Спортивные выходные прошли в мурмашинской колонии

В целях обеспечения полезной занятости осужденных в выходные дни, стимулирования к занятиям физической культурой, приобщения к здоровому образу жизни сотрудники воспитательной службы ИК-18 организовали по отрядам спартакиаду выходного дня на свежем воздухе.

В программу спартакиады вошли разнообразные дисциплины, поучаствовать в каждой из которых могли единовременно до 5 человек. Много спортивных испытаний было связано с мячом – различные элементы из игры в футбол, баскетбол. Были упражнения из силового экстрима: толкание бревна, бросок гири на дистанцию и другие. Немалой популярностью среди участников пользовалась игра в «Городки» и «Дартс».

Огромным плюсом в копилку отличного настроения от праздника спорта стала великолепная, по-настоящему летняя погода.

По мнению сотрудников воспитательных служб, подобные неформальные мероприятия на свежем воздухе хорошо помогают осуждённым снять стресс, получить заряд положительных эмоций, учат позитивному коллективному общению