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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.20 14:35

Спортивный центр «Авангард» готов к работе летом

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил городской спортивный центр «Авангард». Оздоровительный комплекс был закрыт после введения режима повышенной готовности по противодействию коронавирусной инфекции.

В связи с вынужденным простоем спортивного центра было принято решение заранее провести работы по подготовке к новому сезону.

– Обычно в летний период бассейн закрывается, а в этом году «Авангард» будет работать. Как только будет принято решение о снятии ограничительных мер, он откроет свои двери для мурманчан, – отметил Евгений Никора. – Для удобства посетителей выполнен капитальный ремонт раздевалок и душевых помещений большой чаши бассейна.

Увеличена площадь помещений душевых, заменены входные группы с увеличением размера дверных проёмов, установлены современные и практичные смесители.

При планировании помещений душевых были учтены отдельные кабинки для маломобильных групп населения, где установлены комбинированные смесители, которые позволят им чувствовать себя более комфортно.

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