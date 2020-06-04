Спортивный центр «Авангард» готов к работе летом

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил городской спортивный центр «Авангард». Оздоровительный комплекс был закрыт после введения режима повышенной готовности по противодействию коронавирусной инфекции.

В связи с вынужденным простоем спортивного центра было принято решение заранее провести работы по подготовке к новому сезону.

– Обычно в летний период бассейн закрывается, а в этом году «Авангард» будет работать. Как только будет принято решение о снятии ограничительных мер, он откроет свои двери для мурманчан, – отметил Евгений Никора. – Для удобства посетителей выполнен капитальный ремонт раздевалок и душевых помещений большой чаши бассейна.

Увеличена площадь помещений душевых, заменены входные группы с увеличением размера дверных проёмов, установлены современные и практичные смесители.

При планировании помещений душевых были учтены отдельные кабинки для маломобильных групп населения, где установлены комбинированные смесители, которые позволят им чувствовать себя более комфортно.