Спортивный фестиваль проводят на базе центра тестирования ГТО Детской спортивной школы олимпийского резерва №4

Здесь созданы все условия для тестирования — есть необходимое оборудование и квалифицированные специалисты.

В фестивале принимают участие спортсмены от 6 до 70 лет. Они выполняют нормативы комплекса ГТО по бегу на коротких дистанциях (30 метров, 60 м., 100 м.), челночному бегу, сгибанию и разгибанию рук, подтягиванию на перекладине, подниманию туловища, прыжкам в длину с места, наклонам вперёд из положения стоя.

— Соревнования ГТО важны, в первую очередь, для поддержки здоровья. Мурманчане смотрят, определяются именно с тем, что им надо доработать. Тем более, у нас на севере люди должны быть сильными, здоровыми и ловкими, — отметил директор МАУ ГСЦ «Авангард» Сергей Тян.

Как сообщает администрация города Мурманска, фестиваль продлится до 1 марта, где в последнем испытании участники покажут свои физические навыки в лыжном спорте.

Победители и призёры будут награждены медалями и дипломами комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26806&page=1