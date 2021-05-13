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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.21 12:30

Спортивный комплекс с бассейном «Гольфстрим» построен в Мурманской области

В Коле построен новый спортивный комплекс с плавательным бассейном «Гольфстрим». Сегодня в рамках рабочего визита в Мурманскую область полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетили современное спортсооружение. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис.

Возведение объекта началось в середине 2020 года. В нем учтены климатические условия Крайнего Севера. При строительстве использованы панели, утепленные специальным изоляционным материалом. Кроме того, в здании установлена собственная система отопления и подогрева воды, что позволит эксплуатировать бассейн круглогодично.

«Мне вообще довелось заниматься строительством спортивных объектов. Я обратил внимание на сроки. В очень сжатые сроки построен бассейн и сделан очень качественно. Приятно, что именно на месте готовили сам проект. Но самое главное, что дети очень довольны, глаза у них горят. Думаю, это будет способствовать тому, что местные ребята добьются серьезных результатов. Бассейн замечательный», – поделился впечатлениями после посещения спорткомплекса Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

В ФОКе предусмотрено две чаши, в том числе для юных спортсменов и любителей здорового образа жизни. Набор в детскую секцию плавания, которая заработает в сентябре, уже ведется. Особенность плавательного бассейна в том, что большая и малая чаши сделаны из нержавеющей стали. По словам специалистов, этот материал более прочный, гигиеничный и удобный в эксплуатации.

«Первую металлическую чашу бассейна мы увидели именно здесь. Думаю, опыт Мурманской области, а именно пример строительства бассейна в Коле, стоит использовать регионами округа», – прокомментировал полпред Президента в СЗФО Александр Гуцан.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Николая Патрушева и Александра Гуцана за высокую оценку и всестороннюю поддержку в решении важных для Мурманской области вопросов, в том числе касающихся развития физической культуры и спорта.

«Спасибо огромное за поддержку наших инициатив. Мы рады, что в небольшом городе с населением менее десяти тысяч человек появился такой спортивный объект. В ближайший год построим ФОК с бассейном в Заозерске, который очень ждут местные жители», – сказал глава региона.

13 мая «Гольфстрим» откроется для первых посетителей.

Социально значимый проект по строительству плавательного центра в Коле реализован в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», федеральной и региональной программ «Развитие физической культуры и спорта».

 

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