Спортивный праздник для всей семьи устроили в детском саду

В детском саду №50 Мурманска прошёл спортивный праздник «Папа, мама, я — вместе дружная семья», посвященный международному Дню семьи. На мероприятии присутствовал глава муниципального образования город Мурманск.

Надо отметить, что именно здесь впервые стартовала городская программа «Дорога в школу». Учитывая, что это учреждение посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, родителям было необходимо подвозить детей как можно ближе к зданию. В ДОУ № 50 из 22 групп — 8 компенсирующей направленности. Такие группы посещают 103 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

После ремонта дороги, ведущей к этому детскому саду, горадминистрацией было принято решение продолжить проект по обновлению проездов к социально значимым объектам: школам и гимназиям, учреждениям дополнительного и дошкольного образования, поликлиникам областного центра.

— Для таких особенных детей специально разработаны адаптированные образовательные программы. Наши педагоги успешно реализуют различные инклюзивные методы работы, — рассказала заведующая МБДОУ №50 Анна Корж. — На территории и в помещениях учреждения предусмотрено специальное оборудование для удобства перемещения ребят с ограниченными возможностями.