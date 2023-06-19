Спортивный праздник прошёл на Поморской набережной Колы

Наш регион присоединился к Всероссийскому Олимпийскому дню. Почётными гостями мероприятия стали председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Лариса Круглова, министр спорта региона Светлана Наумова, глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Для участников события самых разных возрастов организаторы подготовили увлекательную программу – спортивная разминка и мастер-класс от Ларисы Кругловой - серебряного призёра летних Олимпийских игр в Афинах, семейный забег на дистанцию 1 км, пляжный волейбол и спортивные активности.

Любители спорта и здорового образа жизни помимо заряда бодрости и отличного настроения, получили сладкие призы и награды.

Завершился праздник в полночь легкоатлетическим забегом в пижамах и домашних костюмах.

Фото (газета «Кольское слово»): https://duma-murman.ru/upload/iblock/c0b/4do0ow3ga0ffbqlrfg0zae8i3i7ai05f.jpg