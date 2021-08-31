Спортивный сентябрь в Заполярье

На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве, которое состоялось 30 августа, министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, планируемых к проведению в сентябре.

В рамках декады северянам также предоставят возможность бесплатного, либо льготного, посещения ряда спортивных объектов. Общая численность участников декады ежегодно составляет более 70 тысяч человек. Сводный план мероприятий и расписание работы объектов спорта, бесплатно предоставляющих свои услуги в рамках декады, размещены на главной странице официального сайта Министерства спорта Мурманской области.

16 сентября в отеле «Азимут» состоится торжественная церемония награждения победителей онлайн-конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда». Проект был реализован в регионе впервые. Участникам конкурсов в период с 1 мая по 31 июля необходимо было организовать физкультурную работу среди северян собственными силами, независимо от основной трудовой деятельности. Победителей и призёров выберет конкурсная комиссия с учетом результатов народного голосования, они получат денежные сертификаты.

В сентябре-октябре среди учеников 7-8-х классов общеобразовательных школ Мурманской области пройдет зональный этап Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. Старт этому масштабному физкультурному мероприятию был дан в мае этого года. Соревнования проходят по 4 видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол и шахматы. Для победителей соревнований каждого уровня предусмотрены значимые призы и гранты, в том числе на ремонт и оснащение школьных спортивных залов.

18 сентября мурманская Долина Уюта вновь станет центром притяжения любителей бега, там пройдет региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации». В 2021 году в кроссе планируют принять участие 85 субъектов Российской Федерации. Общее количество участников превысит 434 тысячи человек. Для северян всех возрастов будут организованы различные дистанции, а также отдельные дистанции для детей и семей с детьми. Победители и призеры получат награды Министерства спорта Российской Федерации.

19 сентября в Долине уюта пройдет Фестиваль молодежных субкультур. Будут организованы спортивные площадки, мастер-классы и показательные выступления по наиболее востребованным у молодежи видам спорта (скейтборд, роллер-спорт, маунтинбайк, ВМХ и другие).

С 20 по 25 сентября на базе легкоатлетического манежа пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Новое поколение». Ожидается участие порядка 400 юных спортсменок из различных субъектов Российской Федерации. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Мурманской области.

Среди учеников 4-10 классов филиала Нахимовского военно-морского училища и ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ ЗТ» 25-26 сентября на базе УСЦ «Атлет» в Апатитах пройдет региональный этап Кубка Арктики по спортивному лазертагу. Победители регионального этапа будут награждены командными кубками, грамотами и медалями, а также получат сертификаты на спортивную экипировку и инвентарь.

25 сентября в парке «Патриот» Кольского района планируется к проведению Фестиваль среди команд исполнительных органов власти и органов местного самоуправления Мурманской области. В настоящее время прорабатывается программа соревнований, в которую войдут бег, элементы кроссфита, а также некоторые «экстремальные» упражнения.

В сентябре в регионе пройдут областные чемпионаты и первенства по таким видам спорта как футбол, велосипедный спорт, авиамодельный спорт, биатлон, дзюдо, лыжные гонки, мотоциклетный спорт, плавание, практическая стрельба, пэйнтбол, радиоспорт.

«Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, – напомнила региональный министр спорта Светлана Наумова. – Информация о мероприятиях, планируемых к проведению в сентябре на территории Мурманской области, доступна на официальном сайте Министерства спорта Мурманской области, в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и на портале «Наш Север».