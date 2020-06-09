Спортшколы Мурманска готовятся к новому учебному году

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев посетил СШОР № 4. В этом году в спортшколе произведён ремонт беговой дорожки в легкоатлетическом манеже. Отремонтированы спортивный зал, входная группа электрощитовой, санузел на первом этаже. Выполнены работы по модернизации освещения.

Стоит отметить, что ремонты шли на протяжении последних нескольких лет, постепенно улучшалась инфраструктура спортивной школы. Так, от школы до теплового пункта полностью заменена теплотрасса, на 1-ом этаже установлены новые окна, капитально отремонтирована кровля. Крыша учреждения выполнена по особой технологии, которая позволяет зимой растапливать снег, в результате чего не образуются сосульки, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.

– Воспитанники этой школы – настоящая гордость мурманского спорта. Они добиваются самых высоких результатов, – отметил Андрей Сысоев. – Наша задача сделать так, чтобы материально-техническая база позволяла вести подготовку атлетов в круглогодичном формате.

Во время осмотра территории были выявлены небольшие замечания к работе подрядчика, которые будут устранены за его счёт в ближайшее время.