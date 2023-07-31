Спортсмен из Мурманска Павел Самусенко завоевал «серебро» и «бронзу» на финале Кубка России по плаванию

В Казани завершился финал Кубка России по плаванию. Во Дворце водных видов спорта за медали турнира соревновались более 600 спортсменов из 54 регионов России, Республики Беларусь и Сербии на протяжении 6 дней. В числе призёров — уроженец Полярных Зорь, пловец Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманска Павел Самусенко.

Заслуженный мастер спорта России завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине и бронзовую медаль на этой же дистанции вольным стилем.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области,

тренером талантливого спортсмена выступает Екатерина Лебедик.

Фото: https://gov-murman.ru