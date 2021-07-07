Мурманская область. Арктика (16+)07.07.21 17:30
Спортсмен занял вторые места на дистанциях
50 метров на спине, 50 метров вольным стилем и 100 метров на спине, сообщает региональное Министерство спорта.
Спортсмен из Мурманска стал трёхкратным серебряным призёром Кубка России по плаванию
3-5 июля в Обнинске проходил финал Кубка России по плаванию. Трехкратным серебряным призером соревнований стал воспитанник Комплексной спортивной школы олимпийского резерва города Мурманска Павел Самусенко.
Спортсмен занял вторые места на дистанциях
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