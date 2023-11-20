Спортсмен из Оленегорска стал бронзовым призёром этапа Кубка России по конькобежному спорту

В Санкт-Петербурге 19 ноября завершился второй этап Кубка России по конькобежному спорту. На старт вышли сильнейшие спортсмены из 30 регионов нашей страны.

Бронзовым призёром стал спортсмен из Мурманской области Дмитрий Зыкин. Он завоевал медаль на масстарте 16 кругов. По сумме двух этапов Дмитрий занимает первое место в этой дисциплине.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, Дмитрий Зыкин – воспитанник оленегорской спортивной школы «Олимп». Тренером талантливого спортсмена выступает Наталья Зыкина.

Фото: https://gov-murman.ru