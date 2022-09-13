Спортсмен из Североморска Дмитрий Сорокин стал победителем первенства мира по универсальному бою

С 5 по 11 сентября в Сочи проходило Первенство мира по универсальному бою. Участие в соревнованиях мирового масштаба приняли порядка 400 сильнейших спортсменов сборных команд Российской Федерации, Республики Беларусь, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Армении.

Кольское Заполярье представлял член сборной команды России и двукратный победитель первенства страны Дмитрий Сорокин. Спортсмена из Североморска на соревнованиях поддерживал тренер Иван Мазяркин.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в ходе многодневной упорной борьбы Дмитрий Сорокин выиграл у соперника два раунда, завоевав титул лучшего универсального бойца на первенстве мира.

Фото: https://gov-murman.ru