Спортсменка из Кольского Заполярья завоевала награды на всероссийских соревнованиях по плаванию

В Саранске завершились всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России», в которых принимали участие спортсмены из Мурманской области. Состязания проходили с 29 ноября по 3 декабря, а участниками заплывов стали более 900 юных атлетов из 74 регионов России.

В состав сборной команды Мурманской области вошли три воспитанника Комплексной спортивной школы олимпийского резерва – Есения Константинова, Елизавета Прохорова и Кирилл Колпаков. Тренер – Дмитрий Викторович Леоненков.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по результатам соревнований победная «копилка» Мурманской области пополнилась двумя наградами. Елизавета Прохорова завоевала бронзовые медали на дистанции 100 метров вольным стилем и комплексным плаванием.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/