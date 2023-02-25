Спортсменка из Оленегорска завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

На Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Золотые коньки», которые проходили в Челябинске с 19 по 21 февраля, спортсменка из Оленегорска Мария Валигура завоевала «серебро».

Северянка выступала в составе сборной команды Мурманской области и на дистанции 3000 метров поднялась на вторую ступень пьедестала почёта.

Всего в рамках соревнований за победу на льду боролись более 140 участников из 29 регионов страны. Соревновались юноши и девушки в возрасте 14-15 лет, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru