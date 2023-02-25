Мурманская область. Арктика (16+)25.02.23 13:00
Спортсменка из Оленегорска завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту
На Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Золотые коньки», которые проходили в Челябинске с 19 по 21 февраля, спортсменка из Оленегорска Мария Валигура завоевала «серебро».
Северянка выступала в составе сборной команды Мурманской области и на дистанции 3000 метров поднялась на вторую ступень пьедестала почёта.
Всего в рамках соревнований за победу на льду боролись более 140 участников из 29 регионов страны. Соревновались юноши и девушки в возрасте 14-15 лет, сообщает Министерство спорта Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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