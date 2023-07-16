Спортсменка из Полярного Елизавета Прохорова завоевала «серебро» и «бронзу» на первенстве России по плаванию

В Пензе завершилось первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок. В течение 5 дней 830 участников из 60 субъектов России и Республики Беларусь боролись за звание чемпионов. Мурманскую область представляли спортсменки Комплексной спортивной школы олимпийского резерва заполярной столицы Елизавета Прохорова и Есения Константинова.

По результатам соревнований Елизавета завоевала «серебро» на дистанции 50 метров брасс и «бронзу» - на дистанции 100 метров брасс. Мастер спорта тренируется у Екатерины Лебедик и Дмитрия Леоненкова.

Напомним, что в марте уроженка Полярного завоевала шесть медалей на первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа по плаванию во дворце спорта «Юность». А в мае юные спортсменки Комплексной СШОР Мурманска Елизавета Прохорова и Есения Константинова вошли в пятерку лучших по итогам Российско-Китайских молодежных летних игр, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru