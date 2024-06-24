Спортсменка из Полярного Елизавета Прохорова завоевала вторую медаль на Играх БРИКС

В Казани завершились Игры стран БРИКС с участием около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира. Сборная России в плавании завоевала 22 золотых, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Сразу две награды – у спортсменки Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Елизаветы Прохоровой. Она завоевала «золото» в первый день соревнований по плаванию в эстафете 4х100 метров вольным стилем, а позднее взяла «серебро» на 100 метрах вольным стилем.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, уроженку Полярного сейчас тренирует Екатерина Лебедик из Комплексной СШОР, первым тренером Елизаветы был Дмитрий Леоненков. На Играх БРИКС родную Мурманскую область она представляла в составе сборной России.

Фото (Рустам АФЛЯТУНОВ, Игры БРИКС 2024): https://gov-murman.ru