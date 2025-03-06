Спортсменка из Североморска стала чемпионкой мира по зимнему универсальному бою

В Тверской области на базе парка активного отдыха Большое Гришкино завершился чемпионат мира по зимнему универсальному бою. В составе сборной России выступала спортсменка из Североморска Евгения Пороскун, которая завоевала чемпионский титул в весовой категории 62 кг.

Тренируется спортсменка под руководством Ивана Мазяркина.

Международный статус соревнований подтвердили спортсмены из 25 стран, всего порядка 150 участников.

Зимний универсальный бой – это уникальный отечественный вид единоборства, в который входит полоса препятствий с лыжной гонкой и стрельбой из пистолета, а также борьба на снежной площадке.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/