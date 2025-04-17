Спортсменки из Апатитов заняли весь пьедестал почёта на региональных соревнованиях по фигурному катанию на коньках

В Апатитах на базе ледового дворца «Юность» провели первенство Мурманской области по фигурному катанию на коньках. В спортивной дисциплине «одиночное катание» лучших определяли среди юниорок по программе «кандидат в мастера спорта».

По завершении соревнований весь пьедестал почёта заняли воспитанницы спортивной школы «Юность» Апатитов. Победительницей соревнований стала София Ягелева. Серебряный призёр – Софья Петрова. Обладательница бронзовой медали – Анастасия Андреева.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/