Спортсменки из Мурманской области вошли в состав сборной России по универсальному бою

Министерством спорта Российской Федерации опубликованы изменения в список кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по универсальному бою. В их числе – две спортсменки из Мурманской области – Евгения Пороскун и Светлана Смирнова.

Серебряная призёрка чемпионата России по зимнему универсальному бою, многократная победительница всероссийских соревнований и чемпионка СЗФО Евгения тренируется под руководством Ивана Мазяркина. Её коллега по сборной страны, Светлана, также не раз одерживала победу на всероссийских соревнованиях, а также завоевала «бронзу» на первенстве страны по универсальному бою. Спортсменка тренируется под руководством Дмитрия Федяя.

Фото: https://gov-murman.ru