Мурманская область. Арктика (16+)20.06.23 17:45
Спортсменки из Мурманской области вошли в состав сборной России по универсальному бою
Министерством спорта Российской Федерации опубликованы изменения в список кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по универсальному бою. В их числе – две спортсменки из Мурманской области – Евгения Пороскун и Светлана Смирнова.
Серебряная призёрка чемпионата России по зимнему универсальному бою, многократная победительница всероссийских соревнований и чемпионка СЗФО Евгения тренируется под руководством Ивана Мазяркина. Её коллега по сборной страны, Светлана, также не раз одерживала победу на всероссийских соревнованиях, а также завоевала «бронзу» на первенстве страны по универсальному бою. Спортсменка тренируется под руководством Дмитрия Федяя.
Фото: https://gov-murman.ru
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