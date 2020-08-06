Спортсменов Заполярья поздравили с наступающим Днём физкультурника

Физкультурный актив Мурманской области вчера чествовали в спорткомплексе «Долина Уюта». Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева поздравила спортсменов с приближающимся Днём физкультурника.

«Наши спортсмены – удивительно трудолюбивые и талантливые, всецело посвящают себя выбранной деятельности. Восхищает их сила духа и воли, упорные ежедневные тренировки, вклад в развитие спорта в регионе. Правительство Мурманской области всесторонне поддерживает спортивную жизнь региона. В текущем году мы продолжаем строительство ФОКов, спортивно-оздоровительных комплексов, устанавливаем площадки ГТО. Наша территория ориентирована на зимние виды спорта, и мы стремимся к тому, чтобы развивать в дальнейшем это направление, чтобы межрегиональные и международные соревнования проводились в Заполярье», – отметила Елена Дягилева.

Удостоверения и знаки мастеров спорта получили девять спортсменов: биатлонисты Эльмира Магомедова, Валерия Чекалова, Айдан Денежкина и Александр Утробин, гимнастка Диана Чудинова, пловец Владимир Веселов, пауэрлифтер Анна Клищ, а также Ёна Тян – борец направлений «тхэквондо» и «кобудо» и Фарид Арсланов, развивающий в Мурманской области парусный спорт.

Удостоверения и знаки судей всероссийской категории вручены Алексею Жиганову (хоккей с мячом) и Владимиру Барболину (горнолыжный спорт).

Благодарность губернатора Мурманской области вручена Дмитрию Шаповалову, заведующему региональным центром физического воспитания и оздоровления детей Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Почетную грамоту губернатора Мурманской области получила Людмила Кубышкина, начальник управления экономики, правового и кадрового обеспечения, работы с подведомственными организациями регионального министерства спорта и молодежной политики.

В преддверии Дня физкультурника также состоялась онлайн-церемония награждения по итогам Х зимней юношеской Спартакиады учащихся России 2020 года. Финальные соревнования спартакиады прошли с 9 февраля по 21 марта на территории четырех субъектов. Более 2600 спортсменов боролись за медали в 15 видах спорта.

Команда Мурманской области заняла второе место в группе субъектов с численностью населения до 1 миллиона человек. Наградной кубок получил в Москве министр спорта и молодежной политики региона Денис Клебанов, участники команды присоединились к церемонии в формате телемоста.

«Прежде всего – это победа нашего тренерского состава и наших спортсменов, большое им спасибо за этот результат. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Только те, кто добивается успехов постоянно, становятся великими спортсменами, поэтому мы будем стремиться к новым победам и новым достижениям», – сказал Денис Клебанов, поздравляя команду.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодежной политики, впервые День физкультурника прошел 18 июля 1939 года, праздник учрежден Советом народных комиссаров СССР. Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. Все масштабные демонстрации и шествия проходили при участии гимнастов, футболистов и других представителей спортивной братии. Специализированные факультеты стали открываться в университетах и институтах, а позднее появились целые учебные заведения, где готовили будущих физкультурников.

В настоящее время Всероссийский День физкультурника объединяет миллионы россиян – всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста.