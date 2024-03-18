Спортсмены центра «Лапландия» стали серебряными призёрами чемпионата и первенства СЗФО по кикбоксингу

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу проходил с 14 по 17 марта в Череповце. В нём участвовали 170 спортсменов Вологодской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской, Мурманской областей и Республики Коми.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в состав сборной Мурманской области вошли 4 воспитанника центра образования «Лапландия». По итогам соревнований лучшие результаты в возрастной категории юношей 2009-2011 года рождения показали Давид Айдемиров и Денис Новик. Ребята заняли вторые места в разделе «лайт-контакт» в весовых категориях до 47 кг и 42 кг соответственно.

Фото: https://gov-murman.ru