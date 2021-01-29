Мурманская область. Арктика (16+)29.01.21 09:00
Спортсмены-горнолыжники Мурманской области – в числе призеров на первенстве Северо-Западного федерального округа
Спортсмены Мурманской области заняли призовые места в слаломе-гиганте в первый день соревнований первенства Северо-Западного федерального округа. Межрегиональные соревнования среди юношей и девушек U-16, U-14 проходят с 26 по 29 января в Ленинградской области.
Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, воспитанница Мончегорской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Лилия Пугинская заняла второе место, спортсмен Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Дмитрий Сапов стал третьим.
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