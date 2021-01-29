Спортсмены-горнолыжники Мурманской области – в числе призеров на первенстве Северо-Западного федерального округа

Спортсмены Мурманской области заняли призовые места в слаломе-гиганте в первый день соревнований первенства Северо-Западного федерального округа. Межрегиональные соревнования среди юношей и девушек U-16, U-14 проходят с 26 по 29 января в Ленинградской области.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, воспитанница Мончегорской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Лилия Пугинская заняла второе место, спортсмен Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Дмитрий Сапов стал третьим.