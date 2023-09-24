Спортсмены хоккейного клуба «Арктика» успешно выступили на домашних играх

21 и 22 сентября прошли очередные домашние матчи хоккейного клуба «Арктика». Мурманская область в Первенстве Национальной молодёжной лиги сезона 2023/2024.

Соперником ХК «Арктика», стал дебютант всероссийских соревнований хоккейный клуб «Ермак» из Ангарска, представляющий Иркутскую область. В прошлом сезоне команда соперников принимала участие в соревнованиях Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). В составе ангарчан немало высококлассных, мастеровитых хоккеистов, которые уже зарекомендовали себя по выступлениям в лиге рангом выше.

Первый матч получился, как и предполагали, напряжённым, динамичным и зрелищным, что не могло не порадовать болельщиков на трибунах Ледового дворца. Игра завершилась со счётом 4:2. Дублем отличился в составе ХК «Арктика» Данила Николаев, ещё одну шайбу забросил Владимир Утешев, а победную точку поставил защитник команды Всеволод Сидорин.

Вторая игра сложилась так же удачно для мурманчан. К концу первого периода счёт был 3:0 в пользу ХК «Арктика». Во втором периоде наши спортсмены упрочили своё лидерство – 5:1. В заключительном отрезке игры соперники обменялись шайбами, установив тем самым окончательный счёт встречи 6:2. В составе ХК «Арктика» хет-трик оформил Ян Таразанов, добавив к нему результативную передачу. Ещё один хет-трик, но ассистентский, на счету Матвея Андреева, который тоже отличился заброшенной шайбой. По шайбе в матче на счёт записали Владимир Утешев и Матвей Трубачев.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, следующие матчи команды пройдут на выезде: 5 и 6 октября – соперник ХК «Хорс-Подольск»; 9 и 10 октября – соперник ХК «Брянск»; 25 и 26 октября – соперник МХК «Динамо-Юниор»; 29 и 30 октября – соперник МХК «Динамо-576».

На родной лёд команда вернётся уже только в ноябре, матчами с ХК «Юнисон-Москва» 9 и 10 числа, а также с ХК «Факел» 13 и 14.

Фото: https://gov-murman.ru